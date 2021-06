Forse molti tra di voi erano giovani all’epoca del lancio di iOS 4, ma questo sistema operativo, presentato nel 2010, resta una pietra miliare nella storia degli smartphone. In un’epoca dove regnava Nokia con il suo Symbian.

A guardarlo oggi, con la sua grafica scheumorfica, genera molta nostalgia. Non tanto per la sua bellezza, ma per quello che ha rappresentato.

Uno sviluppatore, Zane Kleinberg, ha ricreato tutto il sistema in SwiftUI creando il progetto OldOS. Tecnicamente OldOS potrebbe diventare un’app per iPhone, per far usare un sistema operativo simulato, ma ovviamente Apple non lo approverebbe mai. La società possiede il copyright su quelle grafiche.

iOS 4 fu il primo a essere chiamato iOS al posto di iPhone OS come veniva chiamato in precedenza. La decisione di basare OldOS proprio su questa versione deriva dal fatto che lo sviluppatore, ora 18enne, aveva appena 7 anni quando usò il suo primo iPhone e questo aveva proprio questa versione.

Se vi interessa tutto il progetto è su GitHub. Potete scaricarlo, modificarlo e ovviamente lanciarlo sul vostro iPhone. Esiste anche un link di TestFlight ma ha già raggiunto il limite dei 10.000 beta tester.

Today is Launch Day ?



Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI.



* ? Designed to be as close to pixel-perfect as possible.

*? Fully functional, perhaps even usable as a second OS.

* ?? Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM