Apple Design Awards 2021

È giunto il momento degli Apple Design Awards 2021, il premio Oscar per le app che Apple assegna alle app migliori dell’anno. La scelta, fatta da un’apposita commissione, avviene tra le app che si sono distinte applicando best practice come: utilizzo delle ultime tecnologie, il supporto delle soluzioni di accessibilità, UX e UI curata, adozione di business model come quello degli abbonamenti.

A tal proposito quest’anno Apple ha diviso i premi in 6 categorie e per ognuna di esse ha assegnato due premi.

Inclusività

Voice Dream Reader (USA): legge i testi di qualsiasi cosa caricato al suo interno, dai PDF ai siti web.

HoloVista (USA): un gioco che integra molte soluzioni di accessibilità.



Delight and Fun

Pok Pok Playroom (Belgio): un gioco per bambini con vari elementi interattivi.

Little Orpheus (UK): un casual game con una bella grafica.



Interaction

Carrot Weather (USA): famosa app di meteo.

Bird Alone (Canada): un gioco dove bisognerà usare le gesture, i suoni, il parallax e così via.



Social Impact

Be My Eyes (Danimarca): un’app che aiuta le persone cieche a orientarsi grazie al supporto social di 4,5 milioni di volontari.

Alba (UK): un gioco con la vita di Alba che va in giro a compiere buone azioni.



Visuals and Graphics

Loona (Bielorussia): degli scenari animati per calmarsi e rilassarsi.

Genshin Impact (Cina): un gioco di battaglie che cambia visuale in base all’azione di gioco.



Innovation