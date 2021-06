Voilà Ai Artist Editor di foto

La diffusione del machine learning e dell’intelligenza artificiale si stanno diffondendo già da qualche anno, per questo motivo aumentano anche le app in grado di realizzare modifiche grafiche avanzate.

Qualche anno fa fece parlare molto di se l’app FaceApp per invecchiare i volti, mentre adesso la moda del momento sembra trasformare il proprio volto in un manga o cartone.

In giro ci sono tante app per questo obiettivo, ma la maggior parte sono tentativi di frode che vendono abbonamenti molto costosi settimanalmente. Voilà sembra invece funzionare senza richiedere necessariamente la sottoscrizione di un abbonamento.

L’app, infatti, consente di applicare il filtro ma tra una trasformazione e l’altra manda un banner pubblicitario, inoltre applica un watermark con il nome dell’app su un angolo della foto.

Se non si vuole vedere la pubblicità e si vuole eliminare il watermark si può pagare un abbonamento di 2,99 € a settimana, 5,99 € al mese o 29,99 € l’anno.

Ho fatto alcune prove e il risultato è interessante. Voilà integra una serie di filtri tra cui la trasformazione in cartone, ma anche in fumetto 3D, in dipinto del XV secolo o in una caricatura.

Se volete provarlo trovate Voilà nell’App Store. L’app pesa 182,3 MB e si scarica gratuitamente.