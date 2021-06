I nuovi iMac sono super sottili, più del primo iPhone venduto da Apple, e hanno un bel design. Sono anche più leggeri, consumano meno energia e sono nettamente più potenti. Tutto bello direte, ma in realtà potrebbe esserci un problema dietro l’angolo.

Iniziano a sorgere alcune segnalazioni di un difetto di fabbrica, fortunatamente al momento molto circoscritto. Stiamo parlando del crooked gate, vale a dire lo scandalo degli iMac pendenti.

Alcuni utenti hanno notato che il nuovo attacco sul retro potrebbe non essere così stabile, tanto da far inclinare l’iMac su un lato. Sfortuna per Apple vuole che una di queste unità sia stata ricevute dello YouTuber iPhonedo che ha segnalato la questione.

La pendenza del computer la si può misurare prendendo un metro e misurando la distanza tra lo schermo e la superficie subito sotto il computer. Se c’è una differenza di misurazione tra quella destra e la sinistra allora lo schermo pende verso la direzione dove l’altezza è inferiore.

Un altro metodo consiste nell’usare una livella sullo schermo per vedere se è in bolla.

Se il vostro iMac è pendente l’unica soluzione per risolvere è rimandare il computer ad Apple per farlo sostituire con uno nuovo, contattando l’assistenza nel loro sito.

La speranza è che sia un difetto di alcune poche unità montate male e non un problema strutturale.