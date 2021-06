L’esperienza AR di Express Transit per Apple Pay

C’è un effetto negativo nella distribuzione di tecnologie proprietarie da parte di Apple: per essere efficaci devono essere adottate su vasta scala e questo richiede molto tempo. Una delle tecnologie che soffre di questo fenomeno è Express Transit.

Presentato nel 2019, a oggi è usato solo in alcune metropolitane in Cina, Finlandia, Hong Kong, Giappone, UK e 6 città USA. Ma a cosa serve?

Se la metro è gestita da un’azienda che permette l’uso di una card NFC, la si può virtualizzare nell’app Wallet per usarla ai tornelli. Quindi in pratica si passa velocemente avvicinando il proprio iPhone o Apple Watch al sensore. Non serve neanche l’autenticazione con Face ID o Touch ID.

Com’è l’esperienza d’uso? Per mostrarla Apple ha realizzato un’esperienza con la realtà aumentata. Nel sito dedicato ad Express Transit per Apple Pay si può far apparire un tornello della metropolitana in salotto, o dove volete. Dovrete avere un dispositivo mobile di Apple come un iPhone o iPad.

Se non lo avete nessun problema. Usando l’app di Snapchat potrete inquadrare il QR Code con l’effetto AR in questa pagina, sbloccando il filtro per 24 ore.

Purtroppo nessuna notizia sull’arrivo di Express Transit in Italia.