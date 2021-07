Nothing’s Ear

Ci sono vari modi di approcciare il lancio di un prodotto. Il lancio delle Ear di Nothing sembra essere stato pianificato per bene. L’obiettivo è molto semplice: sfidare il predominio delle AirPods con degli auricolari dal buon design e dal prezzo basso.

In effetti lo studio sul design sembra essere stato svolto bene. Le Ear sono trasparenti, dal design pulito. L’azienda ha dichiarato di aver eliminato l’eliminabile per poter ottenere qualcosa di semplice e leggero.

Il progetto di Nothing nasce da Carl Pei, nome noto in quanto fondatore di OnePlus. Le Ear, però, non è un prodotto nato come companion agli smartphone OnePlus, come potrebbero essere le AirPods con gli iPhone, ma un’azienda a se stante nata con un investimento di 30 milioni di $.

Le Ear di Nothing integreranno anche la cancellazione del rumore di fondo. Tecnologia che possiamo trovare nelle AirPods Pro. Il prezzo di vendita sarà di appena 99 €.

Il lancio ufficiale avverrà il 27 luglio e in quella occasione sarà rivelato il design finale e tutte le caratteristiche tecniche. Per sapere se saranno all’altezza delle AirPods, però, bisognerà attendere le prove su strada.