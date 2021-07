MagSafe Battery Pack

Dopo mesi di attesa dal lancio dell’iPhone 12, Apple ha deciso di rendere disponibile la batteria esterna ufficiale. Non si chiama Smart Battery Case come la precedente, ma MagSafe Battery Pack.

La differenza tra i due modelli è palese. Mentre per la prima c’è bisogno di una custodia che avvolge l’iPhone, con il MagSafe Battery Pack abbiamo una batteria da attaccare magneticamente sul retro dello smartphone per ricaricarlo.

In questo caso quindi non usufruiremo anche della funzione di protezione del telefono contro le cadute. In compenso avremo un design più pulito e una batteria esterna semplice da utilizzare.

La cosa bizzarra è che non ci sono indicazioni sulla capacità di questa batteria. Possiamo al massimo ipotizzare che fornisca una carica completa del dispositivo.

Apple non fornisce neanche le dimensioni, ma non sembra molto spessa. Ciò che sappiamo è il prezzo di vendita: 109 euro. La si può acquistare da subito con arrivo tra il 21 e il 23 luglio. La società suggerisce di ricaricarla con un caricabatterie da almeno 20 watt.