Il brevetto del MagSafe Battery Pack

L’indiscrezione iniziò a circolare già dallo scorso anno. Voci di corridoio davano per certo il reverse charging negli iPhone 12. Il sistema di carica a induzione, quindi, non avrebbe funzionato solo per caricare l’iPhone, con energia che fluisce dalla base verso il telefono, ma anche all’inverso.

Questo significa che oltre ad assorbire energia elettrica, lo smartphone sarebbe stato in grado di erogarla. Un sistema che avrebbe permesso di ricaricare accessori esterni come le AirPods o l’Apple Watch usando la carica residua presente nell’iPhone.

Lo smontaggio di iFixIt non aveva evidenziato la presenza di hardware particolare. In pratica dopo il lancio dell’iPhone 12 non erano state trovate prove del reverse charging. Quindi l’indiscrezione era infondata? Oggi scopriamo di no.

Ieri è stato presentato il MagSafe Battery Pack: la batteria esterna per iPhone 12 con tecnologia MagSafe. All’interno del documento ufficiale si legge una cosa molto interessante:

Se è necessario caricare sia il tuo iPhone che la batteria MagSafe, puoi caricarli contemporaneamente. Collega la batteria MagSafe al tuo iPhone, quindi collega la batteria MagSafe a un adattatore di alimentazione. Utilizzando un adattatore di alimentazione da 20 W o superiore, il pacco batteria MagSafe può caricare il tuo iPhone con una potenza di ricarica fino a 15 W. Puoi anche caricare entrambi se colleghi la batteria MagSafe al tuo iPhone, quindi collega il tuo iPhone a una fonte di alimentazione. Potresti voler caricare in questo modo se devi collegare il tuo iPhone a un altro dispositivo durante la ricarica, ad esempio se utilizzi CarPlay cablato o trasferisci foto su un Mac.

Quindi in pratica se si attacca l’iPhone a un cavo di ricarica e dietro si collega la batteria MagSafe Battery Pack, verrà ricaricato sia lo smartphone che la batteria.

Questo può diventare possibile solo se l’iPhone cede energia alla batteria durante la carica. Un processo che è appunto il reverse charging.

Quindi l’iPhone non permette di ricaricare le AirPods o l’Apple Watch con la sua bobina a induzione, ma la tecnologia MagSafe consente di ricaricare gli accessori MagSafe compatibili.