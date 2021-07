Alcune bozze delle emoji che dovremmo vedere nel 2022

Oggi è il World Emoji Day: la giornata commemorativa delle emoji. Questi elementi grafici, nati negli anni ’90 in Giappone, consentono di arricchire il testo con faccine, simboli, espressioni e gesti per renderli più significativi. A oggi iOS ne integra oltre 3.300.

Presto se ne aggiungeranno altre. L’Unicode Consortium, che lavora a fornire le specifiche tecniche che poi saranno integrate nei sistemi operativi, ha mostrato su emojipedia una serie di mockup per le emoji del 2022.

Si tratta di “proposte” che poi saranno affinate dalle varie aziende. Le emoji presenti in iOS differiscono dal punto di vista grafico, infatti, da quelle presenti in Android, Windows e così via.

Tra le emoji che vedremo nel 2022 figurano: la palla da discoteca, la stampella, il re, il troll, il corallo, la bocca che si morde il labbro, il bicchiere d’acqua rovesciato, l’icona della batteria scarica, l’uomo incinto, il salvagente, la carta di identità, la lastra, il nido, la ruota, lo scivolo e una serie di gesti con le mani, tra cui quella del cuore.

Teoricamente le versioni finali delle nuove emoji saranno approvate il prossimo settembre e poi rese disponibili con il rilascio delle specifiche Emoji 14 il 14 settembre. Secondo le stime della stessa Unicode, l’integrazione in iOS e altri sistemi operativi avverrà tra gennaio e giugno 2022.