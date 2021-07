Prima che Microsoft copiasse macOS Classic di Apple con il suo Windows 3.1, i computer PC si utilizzavano con un sistema operativo molto basilare: MS-DOS. Microsoft acquistò 86-DOS dalla Seattle Computer Products, lo personalizzò in base alle esigenze dei computer IBM e lo diede in licenza al colosso informatico.

Quindi i computer PC degli anni ’80 e ’90, prima dell’avvento di Windows 95, usavano quasi tutti MS-DOS. Dal punto di vista informatico sono così vecchio da averlo usato. Era molto basilare: bisognava scrivere comandi a linea di codice. Un po’ come avviene con il Terminale di macOS. Non era presente nessuna interfaccia grafica.

Se volete provare l’ebrezza di usare MS-DOS potete farlo con un emulatore per iPad e iPhone. iDos 2 riprende proprio il prompt di comandi per far partire giochi e software realizzati per MS-DOS. Il sito Archive.org ha conservato una collezione di queste app.

Per usare i software per questo sistema operativo dovrete scaricare il file zip contenente tutto il pacchetto. Di solito pesano pochi MB. All’epoca i software erano distribuiti mediante floppy disk da 1,44 MB ciascuno.

Dopo aver installato iDos 2, l’app installerà una cartella in iCloud Drive in cui dovrete spostare le cartelle dei software per MS-DOS. A questo punto bisogna richiamare queste app via comandi testuali. Quindi:

Aprite iDos 2. Apparirà il classico prompt testuale c:/> dove inserire il comando. Scrivete “dir” e premete invio. Il domando dir serve a ricevere l’elenco delle cartelle nella directory principale. Scrivete “cd apps” e premete invio. In questo modo gli direte di entrare nella cartella apps. Scrivete “dir” per avere l’elenco di cartelle presente nella directory apps e scegliete l’app che avete passato su iCloud Drive. Per esempio Doom. Scrivete “cd doom” e premete invio. In questo modo entrerete nella cartella doom. A questo punto bisogna individuare il file dell’eseguibile del gioco. Scrivete “dir” e premete invio per vedere tutto il contenuto nella cartella doom e individuate l’eseguibile. Per esempio doom.exe. Quindi scrivete “doom.exe” e premete invio.

Il gioco dovrebbe partire. Eseguite la stessa procedura per ogni singolo software da eseguire. Per uscire da una cartella e tornare alla precedente dovrete digitare “cd..”

Lo so è un po’ pastoso come procedimento, ma tanti anni fa il mondo software non era fatto di icone da tappare.

iDos 2 si acquista per 5,49 € dall’App Store.