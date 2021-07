In questo periodo di saldi è probabile che abbiate deciso di rifarvi il guardaroba. Approfittando degli sconti, magari avete deciso di acquistare qualche abito, maglia o pantalone. Capi che vanno trattati con cura se si vuole aumentare la loro longevità.

Ma come si fa a capire come trattare l’abbigliamento in modo corretto? Fortunatamente in ognuno di questi c’è un’etichetta che in pochissimo spazio tenta di riassumere quelle che sono le istruzioni per il lavaggio.

Per risolvere spesso si utilizzano dei simboli. In questo modo oltre ad avere un linguaggio comune per tutte le nazioni, si riescono a condensare molte informazioni in pochi centimetri. Il problema è che spesso questi simboli sembrano incomprensibili.

Per comprenderli c’è un’app. Laundry Lens utilizza la realtà aumentata per leggere i simboli sulle etichette dei vestiti e offrire tutte le indicazioni dettagliate del caso. Per usarla è molto semplice:

Si apre l’app Si inquadra l’etichetta con la fotocamera Si attende qualche secondo per la rilevazione dei simboli

Al termine della scansione l’app offre tutti i dettagli per ogni simbolo comprendendo le istruzioni di lavaggio e asciugatura.

Laundry Lens pesa 20,2 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.