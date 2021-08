Agosto è il periodo caldo per i viaggi. Weekend lunghi, vacanze, scampagnate con amici e parenti. Sono tante le occasioni che possono mettere alla prova le nostre capacità organizzative. Soprattutto se dobbiamo passare qualche giorno fuori.

Cosa mettere in valigia? Come fare per non dimenticare nulla a casa? A tal proposito vi segnalo un’app. Si chiama Packr e a differenza di altre app simili, non si limita a consentire di creare liste di cose da portare con se. L’app, infatti, crea queste liste in automatico in modo da non dimenticare proprio nulla.

L’esperienza d’uso è molto ben studiata: bisogna indicare se si è maschi o femmine e indicare per quanti giorni si va fuori casa e dove. Inoltre possiamo indicare alcuni elementi chiave, per esempio se viaggiamo in auto, se andiamo a casa dei parenti, se prevediamo di andare in spiaggia oppure se dobbiamo andare all’estero.

Dopo aver compilato questa fase riceveremo la nostra lista di oggetti da mettere in valigia suddivise per aree. Quindi avremo la lista di indumenti da portare, articoli da toilette, documenti e così via.

Per ogni lista possiamo eliminare voci che non ci servono e aggiungerne altre. Possiamo anche spuntare ogni singola voce a mano a mano che inseriamo le cose in valigia. In questo modo saremo sicuri di non dimenticare nulla.

Packr pesa 39,8 MB e funziona su iPhone e iPad. Comprando la versione Premium, per 3,49 €, oltre ad avere le liste su tutti i nostri dispositivi potremo anche condividerle con amici e familiari per organizzare le valigie insieme. L’app si scarica gratuitamente dall’App Store.