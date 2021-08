I giochi di strategia sono un po’ la mia kryptonite. Una volta che ne trovo uno interessante mi ci tuffo con molto interesse. Qualche giorno fa stavo cercando qualcosa simile ad Age of Empire ma su iPad. Non ho trovato nulla di soddisfacente, ma rovistando nel catalogo di Apple Arcade, a cui sono abbonato, ho trovato Outlanders.

Questo gioco ha una buona storia e uno stile grafico tipico di Pomelo Games. Se dovessi riassumere il meccanismo di gioco potrei dire che Outlanders è un ottimo videogame basato sull’allocazione delle risorse.

In ogni livello bisogna raggiungere degli obiettivi obbligatori e alcuni opzionali. Obiettivi come realizzare un certo numero di costruzioni, accogliere un determinato numero di abitanti, sopravvivere un certo numero di giorni e così via. Il problema è che a ogni livello le risorse sono limitate.

Abbiamo un’isola con spazio finito, un certo numero di alberi, di rocce, di funghi e così via. Inoltre quando la popolazione cresce aumentano anche i consumi. Ci vorranno più case, più strutture e bisogna fare i conti con le risorse.

Quindi Outlanders è a metà tra un gioco di strategia e un rompicapo. Bisogna prendere scelte ponderate per evitare che le risorse terminino bloccandoci nel gioco o che la popolazione muoia di fame o, ancora, che il tempo scada e gli obiettivi non siano raggiunti.

Ciò potrebbe spaventare, ma in realtà è molto gradevole. Anche perché se studiate in anticipo ci sono alcune soluzioni in grado di offrire risorse aggiuntive, come le fattorie per coltivare cibo, oppure i boschi che se lasciati in pace generano alberi e funghi.

Il titolo diventa un bell’esercizio in cui bisogna fare i conti con il tempo e le risorse. Oltre a essere la base dell’economia in generale, il titolo ci porta vicini anche alle questioni ambientali, dove si tende a consumare più risorse di quelle disponibili, con le conseguenti sciagure per la popolazione.

Completamente in 3D, con tanto di possibilità di ruotare a 360° lo scenario, Outlanders è un bel gioco di strategia fornito nel catalogo di Apple Arcade, accessibile per 4,99 € al mese oppure all’interno di Apple One.

Essendo un gioco nel catalogo del servizio di Apple, non saremo alle prese con gli conquisti In App. Outlanders pesa 420,5 MB e si scarica gratuitamente. Funziona negli iPhone, iPad e Apple TV.