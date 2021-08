L’app di ricette Mela di Silvio Rizzi

Da qualche mese ci chiedevamo che fine avesse fatto lo sviluppo di Reeder, uno dei migliori software per la gestione dei feed RSS. Molti su Twitter lamentavano da mesi la presenza di bug non risolti. Tutto sistemato con un aggiornamento pochi giorni fa.

Si è poi scoperto il motivo per cui lo sviluppatore, Silvio Rizzi, aveva tardato con l’aggiornamento: l’arrivo di una nuova app. L’app si chiama Mela ed è un raccoglitore di ricette per iPhone e iPad.

L’app ha come punto di forza una sorta di lettore di ricette che adegua il contenuto di una pagina al fine di renderlo compatibile con l’app. Questa sorta si lettore di ricette funziona con:

Il browser integrato navigando nei siti di ricette

Iscrivendosi ai feed RSS dei siti e blog di cucina

Usando la funzione scanner, per carpire ricette su un foglio

Le ricette collezionate nella propria app si possono organizzare in categorie. C’è anche la sezione “Favoriti” e “Prossime da cucinare”.

Attivando la modalità Cook si può avere un ingrandimento del passaggio da intraprendere durante la ricetta, focalizzandosi sulle varie fasi per arrivare al piatto finale.

Per cucinare le ricette si può anche integrare la sincronizzazione con l’app Promemoria per generare una lista della spesa. Non manca la sincronizzazione tra dispositivi e l’esportazione delle ricette in PDF.

Mela pesa 4,1 MB e si scarica per 4,99 € dall’App Store.