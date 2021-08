TestFlight per Mac

Era stato annunciato nel corso della WWDC 2021. Un grande assente, ingiustificato, del panorama dello sviluppo di app. TestFlight ora è finalmente arrivato anche nei Mac.

Si tratta del software utile per gestire le versioni beta delle app prima che arrivino nell’App Store. Molto utile per distribuire le app ai beta tester, internamente e per ricevere feedback.

Purtroppo essendo un’app per sviluppatori, Apple ha deciso al momento di rilasciarla solo per macOS 12 Monterey che è per l’appunto in beta. Quindi solo chi ha scaricato macOS Monterey beta 5 può usarlo al momento.

L’app debuttò nei sistemi di Apple nel 2014 dopo l’acquisizione della startup Burstly. Nel tempo TestFlight si è arricchita con nuove funzionalità, come la generazione di link pubblici che hanno sostituito l’aggiunta manuale degli account, il supporto alle app per Apple Watch, per iPad e ora anche per Mac.

Quando terminerà la fase di beta è molto probabile che TestFlight sarà distribuita sui sistemi operativi recenti di Apple, per consentire agli sviluppatori di attivare i programmi di beta testing in maniera agile e veloce.

Al momento, infatti, ci sono solo strade tortuose per la distribuzione delle versioni beta per Mac, come il caricamento degli installer beta nei siti delle app, via email o con piattaforme di distribuzione ad hoc come l’App Center di Microsoft.