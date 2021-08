Come saprete la garanzia di 24 mesi consente di essere coperti per difetti di fabbricazione, mentre l’AppleCare+ a pagamento consente di essere coperti se il problema lo causiamo noi. Esiste anche una terza tipologia di assistenza: i programmi di richiamo.

Periodicamente Apple attiva dei programmi di richiamo qualora il difetto viene scoperto in massa. In questo caso ci riferiamo al programma per i problemi audio per gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

La società si è accorta che una percentuale di questi dispositivi potrebbero avere un componente difettato. Questo genera un problema noioso, vale a dire l’interlocutore non ci sente durante le telefonate.

Se vi accorgete di essere soggetti al difetto sappiate che Apple vi ripara il dispositivo gratuitamente, anche se dovesse uscire dal periodo di garanzia legale.

Sono affetti solo gli iPhone 12 e 12 Pro, non gli iPhone 12 mini e 12 Pro Max, venduti tra l’ottobre del 2020 e l’aprile del 2021.

Per ricevere l’assistenza gratuita basta contattare Apple o rivolgersi all’assistenza tecnica autorizzata. Vi lascio alla pagina del programma di richiamo se dovessero servirvi riferimenti.