L’idea delle complicazioni ha una lunga storia. Esistono orologi del 1700 con le complicazioni e possiamo definirle come qualsiasi dato sull’orologio che non è collegato all’indicazione dell’ora.

Di solito le complicazioni degli orologi meccanici offrono dati come il meteo, le fasi lunari, la stagione dell’anno e altro. Con l’avvento degli orologi digitali, come l’Apple Watch, le complicazioni hanno iniziato a mostrare dati molto diversi tra di loro.

Complication Lab, per esempio, è un’app che consente di avere oltre 10 complicazioni diverse in tema Salute. L’app per iPhone, in cui dare i permessi di lettura dei dati sulla salute, permette di scegliere la complication, la posizione, il tipo di dato da leggere e personalizzare la palette colori.

In questo modo nell’app per Apple Watch è possibile scegliere l’elemento creato da mostra e integrarlo nella propria watchface. Ovviamente se ne possono creare e usare quante ne servono.

Complication Lab pesa 3,2 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Richiede un abbonamento In App da 0,99 € al mese, 4,99 € all’anno oppure la scelta di un abbonamento a vita per 24,99 €.