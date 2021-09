Fire TV Stick 4K Max

È arrivata una piccola novità in casa Amazon. La società ha presentato una versione potenziata della famosa Fire Stick: la pendrive che si collega alla TV per accedere ad Amazon TV. Il modello in questione si chiama Fire TV Stick 4K Max.

Le differenze con la generazione precedente, la Fire TV Stick 4K Ultra HD (a proposito la trovate in offerta a 39,99 € invece di 59,99 € proprio per l’arrivo del nuovo modello) è del 40% più potente, per un’esperienza d’uso più fluida con le TV 4K.

All’interno, infatti, troviamo un processore quad-core da 1,8 GHz, contro il precedente processore da 1,7 GHz. Il bluetooth supportato è la versione 5, contro la precedente 4.2. Il WiFI, invece, è il WiFi 6 e arriva fino al protocollo 802.11ax.

Come il precedente supporta il Dolby Atmos 7.1, l’HDR10+ e le TV con risoluzione 2160p fino a 60 fps. Nella confezione anche il nuovo telecomando aggiornato di recente, con pulsante per Alexa per accedere ai contenuti mediante i comandi vocali.

Per usarla basta collegarla alla porta HDMI della TV, accedere alla rete WiFi e collegare il telecomando. La Fire TV Stick 4K Max è costruita usando per il 50% plastica riciclata e integra un sistema di risparmio energetico.

La trovate ovviamente su Amazon dove è in pre-ordine per 64,99 €. Le spedizioni inizieranno il 7 ottobre.