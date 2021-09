Le nuove mappe di Apple attive oggi in Italia

Vi ricordate quando il mese scorso avevamo parlato delle nuove mappe di Apple in Italia? Si tratta di una novità di quest’anno, presentata durante la WWDC 2021, e prevede un passo avanti notevole per il miglioramento della navigazione e la fruizione delle informazioni sulle mappe.

Bene, queste nuove mappe sono disponibile oggi per tutti. Lo dichiara Apple attraverso un comunicato. Le mappe sono in fase di rollout in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra. Oltre alla nuova grafica più ricca di dettagli, le nuove mappe apportano novità come:

Siri Natural Language Guidance : le indicazioni vocali di Siri durante la navigazione sarà più naturale. Per esempio se si arriva nei pressi di un semaforo dirà “Al prossimo semaforo, svolta a sinistra”.

: le indicazioni vocali di Siri durante la navigazione sarà più naturale. Per esempio se si arriva nei pressi di un semaforo dirà “Al prossimo semaforo, svolta a sinistra”. Share ETA : si può condividere l’orario di arrivo in un luogo con amici e parenti velocemente.

: si può condividere l’orario di arrivo in un luogo con amici e parenti velocemente. Lane guidance : le indicazioni di svolta saranno più facili da leggere grazie alla nuova grafica in 3D.

: le indicazioni di svolta saranno più facili da leggere grazie alla nuova grafica in 3D. Le indicazioni sulla velocità per evitare di prendere multe.

per evitare di prendere multe. L’indicazione della presenza di autovelox .

. Look Around, la funzione simile a Street View di Google, attiva a Milano, Roma e alcune città.

Questo autunno, con l’arrivo di iOS 15, Apple integrerà anche per l’Italia le indicazioni per i trasporti pubblici con le indicazioni dei percorsi, l’orario di partenza dei mezzi, l’avviso per non perdere la fermata di uscita e le indicazioni in tempo reale sul trasporto pubblico.

Le stesse mappe forniranno avvisi su linee interrotte, incidenti lungo il percorso e così via. Sempre a proposito di incidenti, sarà possibile indicare un incidente lungo il percorso in auto, come accade nell’app Waze, per avvisare gli altri automobilisti ed essere avvisati a nostra volta.

Apple sottolinea che le sue mappe rispettano la privacy e le ricerche sono cancellate sui server dopo 24 ore. Se non trovate le nuove mappe nel vostro dispositivo attendete qualche ora. Non sappiamo se questa sera arriverà un update di iOS a tal proposito.