Henry Gantt è un ingegnere statunitense che agli inizi del ‘900 ideò una rappresentazione grafica per la gestione dei progetti. Nacque così il diagramma di Gantt che ancora oggi è molto usato nella gestione dei progetti. Ma perché? Semplicemente perché in una pagina è possibile comprendere al volo molte informazioni.

Informazioni come le tempistiche, le milestone, le dipendenze tra le fasi del progetto, i flussi di lavoro tra team e così via. Per creare i diagrammi di Gantt ci sono vari metodi. Banalmente si possono creare a mano con un PowerPoint o Excel.

Ci sono anche dei tool automatici online. Se provate a dare un’occhiata su Google scoprirete che la maggior parte richiedono costosi abbonamenti e sono anche complicati da usare. Mi sono quindi messo alla ricerca di un’app per iPad semplice da usare.

Purtroppo non l’ho trovata, ma ne ho trovato uno per macOS. Si chiama TimeStory e fa esattamente ciò che mi serve: creare diagrammi di Gantt al volo. Ideale per condivisioni last minute, integrazione in slide, caricamento in documentazione online e così via.

TimeStory è un software che consente di posizionare velocemente gli elementi di un Gantt su un foglio e una linea temporale. In pratica si possono gestire progetti molto grandi. Permette anche di personalizzare i colori, le dimensione dei segmenti, le forme dei punti per le milestone, evidenziare le varie sezioni del progetto, segnare con una riga la data odierna e così via.

Creare, modificare e manutenere un diagramma di Gantt con quest’app è veramente un gioco da ragazzi. I file creati, inoltre, si possono esportare un formato PNG e PDF per integrarli velocemente nei documenti, oppure esportarli in CSV per avere dei dati in Excel.

Lo sviluppatore sta anche lavorando a una versione ottimizzata per macOS Monterey per il supporto degli Shortcuts. Questi, come si legge nel sito, permetteranno di automatizzare alcuni elementi, come integrare velocemente i giorni feriali, spostare le milestone nel calendario o avere una visione delle ultime due settimane.

Inoltre lo sviluppatore mi ha comunicato di lavorare alla versione per iPadOS, ma al momento non si hanno tempi certi per la disponibilità.

TimeStory pesa 21.8 MB e si acquista per 39,99 € nel Mac App Store. Se volete nel sito ufficiale è possibile scaricare una versione trial che funziona per 7 giorni.