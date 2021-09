iPad 2021

Durante l’evento California Streaming Apple ha presentato il nuovo iPad di 9° generazione. Si tratta di una versione aggiornata, ma non nel design. Questo modello resta l’ultimo con ancora il vecchio design. Vale a dire quello con cornici grandi e tasto Home.

Al suo interno, però, un hardware aggiornato: ora abbiamo un processore A13 Bionic, una GPU del 20% più veloce e il chip Neural Engine per il machine learning. Il nuovo chip consente anche di usare la funzione di inquadratura automatica. Spostandovi nella scena vedrete che l’inquadratura seguirà il vostro volto.

Lo schermo da 10,2” supporta l’Apple Pencil ma solo di prima generazione. La tecnologia True Tone consente di gestire automaticamente la temperatura del display per non affaticare la vista.

Migliorato il comparto fotografico. Ora quella frontale è da 12 megapixel con ultra-grandangolo per video chat e selfie più definiti. Prima era di appena 1,2 megapixel. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel con grandangolo.

Dimensione e peso restano gli stessi. La cosa positiva è che ora il taglio da 32 GB non c’è più. Quindi ora allo stesso prezzo avrete quello da 64 GB. L’autonomia della batteria resta immutata: 10 ore.

Molto utile per la DAD, lo studio in generale, per i nonni o per tutti coloro che non hanno bisogno di grandi prestazioni, si può ordinare da oggi con consegne il 24 settembre.

Disponibile in argento o grigio siderale, vediamo i prezzi:

64 GB WiFi: 389 €

256 GB WiFi: 559 €

Bisogna aggiungere 140 € ad entrambi per la versione Cellular con LTE. Non c’è la versione 5G. Ovviamente supporta iPadOS 15.