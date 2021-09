iPad mini 2021

Prendete un iPad Air, riducetelo con un raggio di miniaturizzazione e otterrete un iPad mini 2021. La 6° generazione del mini è completamente diversa dalla precedente. Ora non ha il tasto Home, le cornici sono più sottili e ha un hardware molto potente.

Se prima misurava 203,2 x 134,8 x 6,1 mm, ora misura 195,4 x 134,8 x 6,3 mm e il peso cala di 7 grammi arrivando a 293 grammi. Questo a favore di uno schermo più grande: 8,3” contro i precedenti 7,9”. Di serie il True Tone, luminosità a 500 nit e supporto ad Apple Pencil di 2° generazione. Questa si ricarica magneticamente su un lato.

Il processore passa dal precedente A12 Bionic al recente A15 Bionic di ultima generazione. Questo porta a un incremento della CPU del 40%, una GPU più veloce dell’80% e un Neural Engine potente il doppio.

Migliora il comparto fotografico: la fotocamera posteriore passa dagli 8 megapixel precedenti agli attuali 12 megapixel con focale 1.8 contro la precedente 2.4. Ora registra anche i video in 4K.

La fotocamera frontale passa dai precedenti 7 megapixel agli attuali 12 megapixel con ultra-grandangolo per un’inquadratura automatica mentre ci si muove nella scena.

Il sensore biometrico Touch ID non è più nel pulsante Home che sparisce, ma nel pulsante di accensione. Proprio come gli iPad Air. Di serie anche il nuovo WiFi 6 che supporta fino al protocollo 802.11ax, il bluetooth 5 e il supporto al 5G.

Altra novità è il connettore. Non più la porta Lightning ma la USB-C come negli altri iPad. L’autonomia della batteria non cambia: 10 ore.

Disponibile in grigio siderale, rosa, viola e galassia (una sorta di giallo), è venduto nei seguenti prezzi e tagli:

64 GB WiFi: 559 €

256 GB WiFi: 729 €

Per la versione Cellular con 5G bisogna aggiungere 170 € per ogni taglio.

L’iPad mini 2021 si può ordinare oggi e si riceverà a partire dal 24 settembre.