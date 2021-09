Arrivano novità per il nuovo Kindle Paperwhite: l’ebook reader di Amazon che giunge alla quinta generazione. Il nuovo modello vede alcune novità, come lo schermo.

Grazie alla riduzione delle cornici, lasciando le dimensioni invariate (174 x 125 x 8,1 mm), ora vediamo lo schermo aumentare dei precedenti 6” agli attuali 6,8”. In pratica a un soffio dai 7” del Kindle Oasis.

Un’altra caratteristica nuova, presa sempre dell’Oasis, è la possibilità di regolare la tonalità dello schermo, per renderlo più sul giallo quando c’è poca luce al fine di non affaticare la vista. Questi resta a 300 ppi.

Il processore è stato aggiornato per voltare le pagine del 20% più velocemente rispetto al precedente. Resta la resistenza all’acqua con standard IPX8, quindi fino a 3 metri per massimo 30 minuti.

Il Kindle Paperwhite Signature nella sua base di ricarica Qi

La porta microUSB sparisce a favore della porta USB-C. La carica completa consente fino a 10 settimane di autonomia. La memoria interna è da 8 GB. Il prezzo di vendita è di 139,99 € per la versione con pubblicità e 149,99 € per la versione priva di pubblicità. Le spedizioni partiranno il 27 ottobre. Se vi interessa il modello precedente è in sconto a 94,99 €.

Per i più esigenti c’è la versione Signature. È una sorta di Paperwhite con qualche innovazione in più. Oltre allo schermo da 6,8” e form factor identico al nuovo modello, abbiamo una memoria di 32 GB invece di 8 GB. Inoltre la carica oltre ad avvenire con porta USB-C può essere fatta anche con la tecnologia wireless, con la base Qi (venduto separatamente).

Inoltre in questa versione abbiamo anche un sensore di luminosità che cambia la quantità di luce dello schermo in base a quella esterna. Il prezzo di vendita è di 189,99 €. In questo caso la disponibilità passa al 10 novembre.