iPad mini 2021

Uno dei prodotti tecnologici chiave di quest’anno è di sicuro l’iPad mini. La società di Cupertino ne ha rinnovato il design, prendendo spunto dall’iPad Air, riducendo le cornici e arrivando a un display da 8,3”.

Ma a chi serve un tablet così piccolo? Di sicuro a chi ha bisogno di molta portabilità. Chi vuole vedere un telefilm in treno e fa il pendolare, chi vuole prendere note in giro, chi vuole disegnare, leggere libri e così via.

A tal proposito sono arrivate le tradizionali recensione dei media, a cui Apple ha fornito l’iPad mini per una settimana.

Engadget dichiara che si tratta di un tablet di nicchia. Confrontato all’iPad Pro, utilizzato quotidianamente, l’iPad mini è molto portatile e viene estratto al volo grazie alla possibilità di inserirlo in una borsa.

Wired si è accorta di come può servire per gestire il lavoro da remoto: per gestire i meeting su Zoom, per scrivere la ToDo List quotidiana, ma anche come secondo monitor del MacBook grazie alla funzione SideCar.

La CNN sottolinea il fatto che servirebbe una tastiera esterna per poterlo utilizzare per scrivere in mobilità. Gizmodo è più o meno dello stesso avviso. L’iPad mini consente di fare tutto quello che si riesce a fare da un iPhone. Quindi se si utilizza un iPhone per effettuare operazioni in mobilità, lo si potrà fare con maggiore soddisfazione su un iPad mini, ma alcune cose che si fanno su un tablet più grande, come scrivere, perdono di esperienza utente.

Trovate l’iPad mini in vendita sul sito di Apple oppure su Amazon. Il prezzo di partenza per la versione da 64 GB è di 559 €. Le vendite partiranno da domani.