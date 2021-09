Il pulsante del punto nella tastiera di Apple

Sappiamo che Apple studia molto bene l’esperienza utente dei suoi prodotti. È leggendaria la sua strategia di non commercializzare qualcosa se questi non ha raggiunto un livello qualitativo sufficientemente elevato. Da numerosi anni, infatti, i prodotti Apple sono venduti privi di libretto di istruzioni perché sono così semplici da usare da non richiedere guide.

Quindi quando si utilizza un prodotto Apple quasi sempre lo si fa con naturalezza. Come se lo si stesse usato da anni. La curva di apprendimento diventa subito molto bassa. Questo è stato uno dei fattori di successo della società.

Ma è ora di dire che il re è nudo e che ci sono alcune cose che per anni ci sono state proposte come giuste, ma che in realtà non lo sono. Oggi parleremo del pulsante del punto che appare quando dobbiamo scrivere, per esempio, degli URL in Safari.

Questi appare a destra della barra spaziatrice. Non so se è un problema solo mio, ma ogni volta che provo a scrivere qualcosa con la tastiera di iOS mi escono cose.come.queste.sempre.

Il pulsante del punto, in pratica, si preme troppo facilmente. Il problema è la sua posizione. Forse sono abituato male io, ma tenendo il telefono nella mano sinistra e scrivendo con quella destra, tendo a premere la barra spaziatrice con il dito indice della mano destra. Non lo premo con il pollice della mano sinistra.

Non sono abituato così. Non l’ho mai fatto. Se mi fossi abituato a fare lo spazio con il pollice della mano sinistra probabilmente non avrei avuto il problema, ma digitando con la destra mi trovo quasi sempre a premere il pulsante del punto anziché la barra spaziatrice.

Questo è abbastanza noioso, perché devo correggere ogni volta il campo di ricerca. Non so se a voi capita la stessa cosa.

Quindi cara Apple, per favore sposta quel pulsante dalla posizione destra attuale a quella sinistra, in questo modo posso premere la barra spaziatrice correttamente. O al massimo aggiungi un’opzione nelle impostazioni della tastiera per decidere se tenere il pulsante del punto a destra o a sinistra della barra spaziatrice. Grazie.