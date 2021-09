Quante volte ci siamo trovati alle prese con un errore di iTunes oppure con un problema sull’iPhone? Di solito in questi casi la prima cosa che si fa è fare un ripristino da backup dopo aver inizializzato il dispositivo. Operazione che richiede alcuni passaggi.

AnyFix iOS Fix di iMovie consente di risolvere oltre 130 problemi di iOS e iPadOS e oltre 200 errori di iTunes. Problemi come lo schermo disabilitato, il dispositivo in loop continuo, il dispositivo che non si carica, lo schermo bloccato sul logo di Apple, la batteria che si scarica troppo velocemente e così via.

Il tutto con un solo clic. AnyFix iOS Fix, infatti, permette di effettuare operazioni come:

Il downgrade di iOS

L’aggiornamento di iOS

L’installazione della versione beta

Entrare e uscire dalla modalità recupero

Ripristinare il dispositivo

E molto altro automatizzando tutti gli step che teoricamente bisognerebbe fare a mano.

L’app consente anche di effettuare una scansione del sistema per comprendere la presenza di errori e avere suggerimenti sulla risoluzione.

AnyFix iOS Fix costa a prezzo standard 69,99 € con licenza a vita con aggiornamenti futuri. In questa pagina potrete prendere questa licenza in sconto per 39,99 $ (circa 34 €).