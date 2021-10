Ancora prima dell’acquisto della nuova generazione di un iPhone, giunge sempre una fase preparatoria molto rituale. Spesso si acquista in anticipo la pellicola protettiva per lo schermo e la custodia.

È una fase che ricorda un po’ l’arrivo di un nuovo bambino, quando si sceglie la culla che dovrà accoglierlo. Si va quindi alla ricerca del modello migliore, con il prezzo accessibile, in grado di durare nel tempo e dal design ricercato.

A tal proposito Elago mi ha inviato una serie di custodie per i nuovi iPhone 13. Si tratta di custodie realizzate con il classico silicone liquido della società. Un materiale durevole e di qualità.

In ogni confezione, formata da carta riciclabile, è presente la custodia e un foglio di adesivi. Questi ultimi sono in silicone adesivo e riportano alcuni riferimenti alla California. Luogo dove Elago disegna i suoi prodotti.

La custodia Silicon Case è adattata al nuovo design degli iPhone 13, con tanto di finestra più ampia per il comparto fotografico. All’interno, invece, è soffice manto in microfibra per non graffiare la superficie dello smartphone.

Sul manto in microfibra è riportato il nome del modello della custodia, la grandezza dello schermo dell’iPhone che andrà a proteggere e un codice identificativo del modello.

La custodia, semi rigida tra le mani, protegge anche i pulsanti laterali e presenta il foro per azionare la levetta delle vibrazioni. Inoltre libera in basso il foro dell’ingresso Lightning e gli speaker.

La società ha preparato 12 colori diversi per accontentare le preferenze cromatiche di tutti. Si va dall’arancione fino al pietra beige.

Le custodie in silicone di Elago sono anti-impronte e facili da pulire. Proteggono il comparto fotografico con un rinforzo da 0,5 mm. Utile anche per evitare che il telefono balli troppo quando appoggiato su una superficie piana. Inoltre dato lo spessore ridotto non creano problemi con la carica wireless.

L’unico elemento negativo delle unità che mi hanno inviato è che non sono MagSafe ready, quindi se le usate il magnete dell’attacco MagSafe risulta allentato. Stessa cosa con gli accessori MagSafe come il Wallet di Apple. La società vende anche la versione compatibili con MagSafe. Quindi attenzione all’unità che mettete in carrello.

Trovate le custodie di Elago per tutti i modelli di iPhone 13 nell’apposita area di Amazon. Il prezzo medio è di 15,99 €.