Arrivano buone notizie per chi ama gli eventi Apple. Dopo il California Streaming per il lancio dei nuovi iPad, iPhone e Apple Watch, Apple ha confermato l’evento di ottobre.

Il nome dell’evento è Unleashed, che potremmo tradurre come scatenato. Nel logo dell’invito si nota il logo di Apple espandersi come energia. Se prendiamo in considerazione l’animazione annessa all’invito vediamo una sorta di viaggio. Un po’ come l’iperspazio di Star Wars.

È chiaro che l’accento questa volta è sulla velocità. Probabilmente si riferisce alla velocità raggiunta dal nuovo processore Apple Silicon che la società integrerà nei prossimi MacBook Pro.

I nuovi modelli di portatili sono infatti i protagonisti attesi del prossimo evento. Ma potremmo assistere anche al lancio di altre cose, come un nuovo Mac Pro, un Mac mini oppure le nuove AirPods di terza generazione.

Per scoprirlo l’appuntamento è in streaming il giorno lunedì 18 ottobre alle ore 10:00 di Cupertino, vale a dire alle 19:00 in Italia. La società avrà come sempre registrato l’evento da mandare online nel suo sito.