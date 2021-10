#f

Agli inizi degli anni 2000 era veramente difficile avere un proprio sito web. Bisognava avere conoscenze abbastanza avanzate di linguaggi come l’HTML, il CSS e molto altro. Nel tempo, però, i tool in grado di semplificare la creazione di siti, pagine e servizi online sono cresciuti a dismisura.

Avere un proprio spazio online, come quello che vedete, non è molto difficile. Oltre ad avere un progetto alla base, un motivo per cui creare un sito, va considerata l’infrastruttura. Operazione che richiede sostanzialmente due elementi: un indirizzo url e uno spazio hosting.

L’indirizzo url, o indirizzo web, è il nome del sito. L’indirizzo che porta alla pagina. Lo spazio hosting è considerabile il terreno sul quale andremo a costruire il nostro sito. È in pratica lo spazio su un server che ospiterà i file del nostro sito, dalla homepage al resto.

Se per l’indirizzo web è consigliabile un nome facile da ricordare e preferibilmente corto, per lo spazio hosting bisogna considerare alcuni punti:

La quantità di spazio di archiviazione . Questa potrebbe terminare per la quantità di file ospitati, quindi sempre meglio accertarsi di averne abbastanza.

. Questa potrebbe terminare per la quantità di file ospitati, quindi sempre meglio accertarsi di averne abbastanza. La larghezza di banda , vale a dire la quantità di dati scambiati da e verso il server.

, vale a dire la quantità di dati scambiati da e verso il server. La scalabilità , vale a dire la possibilità di aggiungere spazio web, spazio di banda o maggiore potenza se dovesse servirvi e permettere la crescita progressiva del vostro sito.

, vale a dire la possibilità di aggiungere spazio web, spazio di banda o maggiore potenza se dovesse servirvi e permettere la crescita progressiva del vostro sito. Affidabilità intesa come la possibilità di avere il proprio sito online il 100% del tempo.

intesa come la possibilità di avere il proprio sito online il 100% del tempo. Sicurezza , quindi la possibilità di essere protetti contro gli attacchi hacker.

, quindi la possibilità di essere protetti contro gli attacchi hacker. Backup : una funzione che consente di avere una copia automatica di backup online del proprio sito, da usare qualora dovesse accadere qualcosa.

: una funzione che consente di avere una copia automatica di backup online del proprio sito, da usare qualora dovesse accadere qualcosa. Supporto tecnico: la possibilità di ricevere aiuto da un team competente se l’infrastruttura non funziona come dovrebbe.

