Il gioco Game of Thrones: Tale of Crows per iPhone, iPad, Mac e Apple TV non è nuovo. È stato rilasciato un anno fa. Mi sono trovato a giocarci perché incluso nell’abbonamento di Apple Arcade.

Si tratta di un videogame tratto dalla celebre serie TV di Game of Thrones. Nello specifico in questo gioco prenderete il comando dei Guardiani della Notte, quindi sarete i custodi della barriera.

Il gioco ha come obiettivo narrare la storia di chi ha preso il nero, nome derivato dal mantello nero e piume di corvo dei guardiani, 8000 anni prima che Jon Snow diventasse membro della guardia.

Quindi nei panni di Lord Comandante bisognerà prendere delle decisioni, come mandare truppe al di là della barriera per comprendere cosa sta accadendo, raccogliere risorse, seguire i bruti e così via.

Ma veniamo subito alla dinamica di gioco. I dialoghi sono in italiano e per ogni questione bisognerà scegliere una risposta che porterà, a sua volta, a un filone narrativo diverso. Il sistema ha centinaia di combinazioni diverse.

Non esiste una vera fine del gioco. Se la trama giunge a un capolinea, il gioco semplicemente fa terminare la vita del Lord Comandante facendo spazio a uno nuovo e una nuova linea narrativa.

Per passare a una fase e l’altra del gioco bisognerà attendere del tempo. Quando l’azione è disponibile arriverà una notifica sul dispositivo che avverte che si può procedere a una nuova scelta.

Anche se i diorami degli ambienti della barriera e oltre alla barriera sono carini, ma non interattivi. Sono come una sorta di GIF animate che arricchiscono il testo con un’animazione. Ma la cosa finisce lì.

Dopo un po’ di tempo il gioco annoia. A volte capita che i filoni narrativi si ripetano, quindi si rivive le stesse storie. L’attesa tra un’interazione all’altra, pausa che non è colmata da nessun tipo di passatempo, rompe il momento del gioco per rimandarlo al futuro e questo dopo un po’ è degradante per il filone narrativo.

In pratica dopo una settimana ho cancellato il gioco. Se voi pensate di resistere di più trovate Game of Thrones: Tale of Crows nell’App Store. Il gioco pesa 727,2 MB.