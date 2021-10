Tech Talks 2021

Giunge un gradito ritorno di un evento di Apple dedicato agli sviluppatori. Per esempio qui ne parlammo nel 2013. La società, infatti, ha deciso di far ritornare i Tech Talks con la nuova edizione 2021.

Dal suono simile a TED Talks, famosi speech ispirazionali, i Tech Talks 2021 sono una sorta di prolungamento della WWDC. La società mette a disposizione degli sviluppatori i suoi ingegneri per consigli e confronti.

La società terrà 100 eventi live e 1.500 appuntamenti, ma anche meeting one-to-one da concordare tra gli interessati.

Le nostre sessioni dal vivo possono aiutarti a integrare le ultime tecnologie nelle tue app, apprendere tecniche e best practice e ottenere risposte alle tue domande in un’impostazione di gruppo. Registrati ora per conoscere i progressi nell’apprendimento automatico, SwiftUI e altro ancora. Le sessioni hanno una capacità limitata in modo da poter rispondere al meglio alle tue domande. Le sessioni selezionate sono disponibili in portoghese brasiliano, giapponese, coreano, mandarino e spagnolo.

L’evento si terrà dal 25 ottobre al 17 dicembre, su prenotazione delle sessioni nel sito dedicato per sviluppatori. Per partecipare bisogna avere un account per sviluppatori.

A tal proposito la società di recente ha aggiornato la sua app Developer. Ora l’app supporta il picture-in-picture, il continue watching dei video, i bookmark e molto altro.

L’evento è un’ottima opportunità per ampliare il proprio network, trarre suggerimenti per migliorare le proprie app integrando i recenti framework, relazionarsi con altri sviluppatori e risolvere i propri dubbi tecnici.