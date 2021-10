Full immersion di iOS 15

Non conosciamo i motivi per i quali Apple abbia deciso di rinominare la funzione Focus di iOS 15 in Full immersion in Italia. Mi viene da sospettare che qualcun altro avesse registrato l’uso del brand Focus per questo tipo di opzione e quindi la società voleva evitare una causa legale.

Sta di fatto che da iOS 15 la funzione “Non disturbare” è diventata più articolata e chiamata “Full immersion”. Questo per consentire di scegliere quali notifiche ricevere in base all’attività della giornata, l’orario e così via.

Quindi mi sono chiesto se fosse possibile approfittare di questa funzionalità per associarlo al cambio di watch face. Per esempio se entro in modalità “In palestra” (se volete personalizzare le modalità c’è una pagina di Apple) o in modalità “A lavoro” posso avere una watch face associata? La risposta è sì.

Vi spiego come fare, ma prima assicuratevi di avere l’app Comandi di Apple nell’iPhone. Ora aprite quest’app e seguite questi passaggi:

Andate nella sezione “Automazione” Premete sul + in alto a destra e su “Crea un’automazione personale” Scorrete in basso fino a trovare la sezione “Full immersion” e scegliete uno degli status Scegliete se volete che la watch face appaia all’attivazione dello status o alla sua disattivazione e sul tasto “Avanti” in alto a destra

Se volete che una watch face sia attiva per esempio solo quando lo status è su “Personale” dovrete creare 2 automazioni: la prima con una watch face che volete vedere quando Full immersion è su “Personale” e la seconda con l’altra watch face quando non c’è lo status “Personale”.

Ora premete sulla barra di ricerca in basso e scrivete Quadrante per vedere apparire il comando “Imposta quadrante” Sulla riga in alto vedrete che la parola Quadrante è personalizzabile. Se fate tap su di essa vi apparirà la lista dei quadranti attualmente installati nel vostro Apple Watch. Scegliete quello che fa al vostro caso e premete su “Avanti” in alto a destra

Nella schermata che appare disattivate “Chiedi prima di eseguire” e sul popup che apparirà “Non chiedere”. Se questa opzione è attiva ogni volta dovrete confermare il cambio di watch face e la cosa è abbastanza noiosa, quindi vi consiglio di disattivare quell’opzione. Fremete su Fine e il gioco è fatto.

Come detto alla fine del punto 4 dovrete ripetere tutti i passaggi per cambiare watch face al cambio di un altro status, altrimenti vi rimarrà il quadrante che vi ha impostato l’automazione alla sua attivazione.

Lo scorso anno vedemmo come cambiare watch face in base al luogo raggiunto oppure alla fascia oraria del giorno. Trovate il tutorial in questa pagina.