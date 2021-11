I giochi di Netflix non sono una novità. La società ha utilizzato i videogame in passato per promuovere alcune serie televisive di successo. Per esempio nel 2017 vi parlai del gioco di Stranger Things.

La famosa azienda di streaming video, però, ha pensato di trasformare queste attività promozionali in valore aggiunto per i clienti abbonati. In pratica la società accorperà tutti i videogame prodotti al momento e ne aggiungerà altri, ma l’accesso sarà legato all’autenticazione sulla piattaforma.

Quindi i titoli saranno scaricabili gratuitamente ma accessibili solo se si ha un abbonamento a Netflix.

Dopo un lancio iniziale dell’iniziativa su Android, ora i videogame di Netflix arrivano anche su iOS. Al momento abbiamo per esempio:

Presto arriveranno altri titoli come Floor Is Lava, The Circle e Squid Game.

La società rassicura chi condivide il proprio account. Si potrà fare login nei videogame si più dispositivi. Una volta raggiunto il limite massimo di dispositivi associabili l’utente sarà avvisato con un alert.

La società farà apparire presto una galleria di videogame disponibili anche nella stessa app di Netflix per raggiungere le schede nell’App Store.