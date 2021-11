Il videogame Reigns: Beyond è un po’ atipico. Fa suo un sistema di interazione che diventa l’elemento distintivo del gioco. La stessa azienda, la Devolver, lo ha poi riutilizzato per altri titoli dalle storie diverse, come Reigns: Game of Thrones.

In pratica è una storia a bivi, dove bisogna fare delle scelte. In questo caso destra o sinistra. Per effettuare la scelta si muove una card verso un lato o l’altro dello schermo. In pratica come accade su Tinder.

Nello specifico in Reigns: Beyond bisogna muoversi su una nave spaziale super tecnologica. Copriremo il ruolo del capitano della nave che ha perso la memoria. Questi fonda una rock band indie intergalattica e viaggia per lo spazio.

Periodicamente la nave si ferma sui pianeti, prende a bordo viandanti e si esibisce nei migliori locali. Quanto questo accade, parte un mini gioco che consiste nel catturare il maggior numero di cuori in un tunnel 3D usando una chitarra. Se il concerto sarà andato bene si riceveranno dei soldi da spendere nei mercatini.

Il gioco è formato da 60 personaggi diversi e integra 1.400 decisioni diverse. Alcune di queste possono portare alla morte, ma niente paura. La navicella è programmata per clonare tutto l’equipaggio in cambio di una somma di denaro.

Reigns: Beyond pesa 270,7 MB e funziona negli iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Lo trovate nel vostro abbonamento di Apple Arcade.