Logitech Pop Keys

Il mondo dell’informatica è nato con le tastiere meccaniche. I tasti erano molto alti, duri e facevano un bel po’ di rumore una volta schiacciati. In effetti provenivano direttamente dalle macchine da scrivere.

Negli ultimi anni sembrano essere tornate di moda. Le tastiere meccaniche attraggono una fetta di mercato perché molti trovano rilassante lo scrocio dei tasti premuti velocemente per scrivere i testi.

A tal proposito Logitech ha pensato di offrire esattamente ciò che il mercato richiede in una tastiera meccanica e lo fa con il modello Pop Keys.

Dal buon design e dai tasti tondi, si presenta in varie versioni colorate. Ovviamente i tasti si possono staccare e personalizzare. Logitech fornisce un apposito software per mapparli. Per esempio si può aggiungere una fila di tasti per le emoji e richiamare quelle più utilizzate.

Ci sono tanti tasti personalizzabili, dal mute per le call ai meeting, fino alla dettatura. Ovviamente ci sono anche i tasti per passare velocemente tra iPhone, iPad e Mac e scrivere sui tre dispositivi con una singola tastiera.

La batteria, con un utilizzo medio, consente un’autonomia di ben 3 anni di utilizzo.

Grande 321,2 x 138,5 x 35,4 mm, pesa 779 grammi (compreso le due batterie AAA). Si collega al computer mediante il bluetooth o la chiavetta USB mediante la tecnologia Logi Bolt USB Receiver.

L’unico problema è che al momento non è in vendita in Italia. Il prezzo di vendita previsto è di 99,99 $.