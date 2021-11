Siamo arrivati alla settimana più calda dell’anno in termini di shopping. Questa è la settimana del Black Friday 2021 e quale migliore piattaforma per dare un’occhiata alle offerte se non quelle di Amazon? La società ha iniziato gli sconti speciali già da qualche giorno, con un picco che dovrebbe cadere il prossimo venerdì e lunedì.

Negli ultimi giorni abbiamo visto numerosi sconti, come quello sullo Smart Battery Pack con MagSafe, stampanti, Apple Pencil e molto altro. Oggi ho raccolto numerosi sconti interessanti, tra cui una buona parte su accessori per la demotica. Utile per regali di Natale o per rendere smart casa vostra.

Ecco le offerte:

Black Friday 2021

Vi ricordo che le offerte valgono fino alla fine del giorno e fino ad esaurimento scorte.