Ultimamente forse appaio un po’ monotematico, ma solo perché mi sto appassionando al mondo crypto e sto cercando le soluzioni ideali per seguire tutto con i prodotti Apple. Avrete letto, per esempio, del mio uso dell’app di Crypto.com e dell’esperimento che ho iniziato per rispondere alla domanda “Conviene comprare prodotti Apple o criptovalute?”.

Oggi voglio parlarvi di un’app che ho scoperto per essere informati del valore delle nostre cryptovalute preferite direttamente dall’Apple Watch. Questo per evitare di dover entrare nell’app del nostro marketplace di riferimento solo per sapere se il valore è aumentato o diminuito.

A tal proposito vi parlo di Crypto Pro (non è legata per nulla a Crypto.com). Quest’app consente di vedere la lista e la classifica delle cryptovalute più famose, ma anche cercarne altre.

Inoltre per ogni crypto permette di vedere il grafico di andamento, la capitalizzazione, il valore più alto e più basso raggiunto, le ultime notizie in merito e molto altro. La cosa più interessante per me è la serie di complication disponibili per Apple Watch. Permettono di vedere l’andamento delle crypto preferite direttamente dal polso.

Alcune funzioni avanzate, che richiedono un abbonamento, permettono anche di importare il proprio portafogli mediante le API fornite dagli Exchange per monitorare il valore dei propri investimenti direttamente nell’app. Le complication per Apple Watch sono comunque gratuite.

Crypto Pro funziona negli iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. L’app pesa 13,6 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Se dopo averla scaricata aprite l’app e andate in Impostazioni > Funzioni Premium > Free e incollate il codice 726775 nel campo Redeem Friend’s Code sbloccherete il tema Premium OLED da usare nell’app.