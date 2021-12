Se avete aggiornato il vostro dispositivo mobile di Apple a iOS 15.2 avrete notato la presenza di un nuovo strumento per difendere la privacy degli utenti. Si tratta dell’App Privacy Report: un report dettagliato sull’utilizzo dei dati di ogni app.

Fortunatamente per funzionare il sistema non ha bisogno di integrazioni da parte degli sviluppatori, come accadde invece con le etichette sulla privacy integrate nell’App Store a partire da iOS 14. In quel caso gli sviluppatori dovettero creare l’elenco dei dati utilizzati dalle app.

Con l’App Privacy Report possiamo sapere per ciascuna app quali siti sono contattati, quali dati sono inviati e molto altro. Per accedere al menu bisogna andare in Impostazioni > Privacy > Resoconto sulla Privacy delle app. Trovate questa voce alla fine di quella pagina.

Una volta entrati avrete un resoconto degli ultimi 7 giorni riguardante le app più “chiacchierone”, cosa hanno contattato i siti web che abbiamo visitato (se usiamo Safari per navigare), i domini più contattati e così via.

Per esempio aprendo il resoconto di TikTok vediamo chiamate al servizio di Google app-measurement, ma anche all’inappcheck.itunes.apple.com di Apple e al graph.facebook.com di Facebook che teoricamente non c’entra nulla con TikTok.

Per l’app di Spotify notiamo numerose chiamate agli IP dei server della società dove è stipata la musica in streaming, mentre giochi come Clash Royale fanno ovviamente chiamate ai server di clashroyale, ma anche a googletagmanager.

Visto che il resoconto di App Privacy Report è praticamente settimanale, vi segnalo anche un’app che potrebbe aiutarvi ad aggregare i dati. Si chiama App Privacy Report e funziona mediante il file generato dalla sezione App Privacy Report di Apple.

Se andate nella sezione del report di Apple e premete sul pulsante di condivisione in alto a destra, sarà generato un file JSON che potrà essere inviato all’app App Privacy Report. Quest’app per iPhone vi offre una visione sui singoli giorni e sulle singole ore. In questo modo potrete sapere per ogni ora quali servizi si sono attivati e cosa hanno fatto.

L’app è gratuita e pesa 1,3 MB.