Gli NFT sono uno degli argomenti caldi degli ultimi mesi. Si tratta di Non-Fungible Token, vale a dire file a cui è associato un codice univoco inserito in una blockchain, di solito quella di Ethereum o di Polkadot. In questo modo si certifica la validità del codice.

Associando un codice univoco, cioè un token, a quel file si può vantarne la proprietà intellettuale. Basta conservare il token nel proprio wallet NFT. Questo consente di vendere e acquistare file come opere d’arte.

Ma una volta comprato un NFT cosa ce ne facciamo? Possiamo tenerlo nel nostro wallet NFT, oppure venderlo. Con le nuove Smart TV di Samsung possiamo anche mostrarli in casa o in ufficio.

I nuovi modelli 2022, come ha spiegato la stessa società, hanno all’interno un nuovo sistema operativo Smart Hub per gestire diverse app. Tra queste una nuova app per gestire gli NFT. Quindi chi vorrà potrà usare l’app di Samsung per comprare o vendere NFT.

La vera novità, però, sta nel fatto che è possibile mostrare sulle Smart TV gli NFT acquistati. Il TV diventa una sorta di quadro con il quale mostrare le proprie opere artistiche uniche. Modelli come il The Frame, il The Serif o il The Sero. TV muniti di tecnologia micro LED e superficie anti-riflesso, in grado di replicare l’esperienza di un vero quadro.

Presentati nel corso del CES di Las Vegas, al momento non abbiamo informazioni su prezzi e disponibilità dei nuovi modelli. Di sicuro arriveranno nei negozi nel corso del 2022.