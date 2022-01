La chiusura di un anno significa spesso tempo di bilanci. E in questo caso ci riferiamo letteralmente al bilancio societario di Apple per il 2021. Visto che lo scorso anno è terminato completamente, tra l’altro riceveremo gli ultimi dati fiscali il prossimo 27 gennaio, passiamo a comprendere come è andato il 2021 rispetto al 2020 per Apple.

Nel 2021 Apple ha fatturato 365,8 miliardi di dollari, vale a dire 1 miliardo al giorno per ogni singolo giorno dell’anno. Questo significa che il fatturato è cresciuto del 33% rispetto ai 274,5 miliardi di $ del 2020. Volano anche gli utili che passano dai precedenti 66,3 miliardi di $ a ben 108,9 miliardi di $ con una crescita del 64%.

Vediamo il fatturato dove è stato generato:

Americhe : 153,3 miliardi (+23%)

: 153,3 miliardi (+23%) Europa : 89,3 miliardi (+30%)

: 89,3 miliardi (+30%) Cina : 68,4 miliardi (+70%)

: 68,4 miliardi (+70%) Giappone : 28,5 miliardi (+33%)

: 28,5 miliardi (+33%) Asia: 26,4 miliardi (+35%)

Vediamo il fatturato per categorie di prodotto:

iPhone : 192 mld (+39%)

: 192 mld (+39%) Mac : 35,2 mld (+23%)

: 35,2 mld (+23%) iPad : 31,9 mld (+34%)

: 31,9 mld (+34%) Apple Watch, AirPods, Apple TV e accessori : 38,4 mld (+25%)

: 38,4 mld (+25%) Servizi: 68,4 mld (+27%)

Il margine di contribuzione sui prodotti fisici è stato del 35,2% contro il 31,5% del 2020. Il margine sui servizi cresce dal precedente 66% all’attuale 69,7%.

Le spese in ricerca e sviluppo crescono del 6% passando dai precedenti 18,75 miliardi agli attuali 21,9 miliardi di $. Le spese di vendita e amministrazione crescono del 10% e arrivano a 22 miliardi.

La società ha ottenuto 2,8 miliardi di $ di interessi attivi dai titoli in cui ha investito la sua liquidità, ma ha pagato 2,65 miliardi per i debiti obbligazionari (in totale ha debiti per 118,1 miliardi). Questo porta comunque a un avanzo di 60 milioni di $.

In media la società ha pagato in tasse appena 14,5 miliardi di $, con una tassazione media del 13,3%. In calo rispetto al 14,4% dell’anno precedente. La società ha distribuito 14,5 miliardi in dividendi e riacquistato azioni proprie per 86 miliardi di $. Apple ha liquidità per 190 miliardi di $.

La società ha visto crescere del 64% la rappresentanza di etnie poco rappresentate per le nuove assunzioni. Ha anche investito 130 milioni di $ in progetti in favore di giustizia ed equità raziale.

175 fornitori sono passati al 100% di energia pulita. In totale del 2021 Apple ha pagato 54 miliardi di $ per i suoi fornitori. Sempre per l’ecologia ora Apple riesce a recuperare il 98% dei materiali rari negli iPhone in disuso.