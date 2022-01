Alla morte di Steve Jobs, nel 2011, Tim Cook fu disegnato dal Consiglio di Amministrazione per diventare il nuovo CEO di Apple. Per convincerlo, qualora vi fossero state delle remore per questo ruolo tanto ambito, il Consiglio lo legò alla poltrona con un contratto di 10 anni.

Se Cook avesse rispettato il patto avrebbe ricevuto 5 milioni di azioni Apple come bonus, diventati poi 20 milioni di azioni a seguito dello split nel 28 agosto 2020. Quindi il bonus è cresciuto con il valore di Apple, arrivando a circa 3,5 miliardi di $.

Tim Cook, in pratica, è diventato miliardario gestendo Apple per 10 anni. Ora che il contratto decennale è scaduto, Cook ha comunque deciso di rimanere qualche anno in più. Ma quanto ha ricevuto per il suo lavoro nel corso del 2021?

Secondo il documento di trasparenza pubblicato da Apple, Tim Cook ha ricevuto 3 milioni di $ in stipendio a cui si sono aggiunti 82,3 milioni di $ in bonus sotto forma di azioni. A questo aggiungiamo 10,7 milioni di $ in benefit e rimborsi spese per 1,38 milioni di $. Il totale dello stipendio del 2021 è di 98,73 milioni di $.

Per esempio tra i benefit che troviamo in capo a Tim Cook ci sono 712.488 $ per l’uso di un jet privato per i suoi viaggi nel mondo e 630.000 $ per il servizio di guardie del corpo per tenerlo al sicuro.

Considerando che in media un dipendente di Apple guadagna 68.000 $, il CEO di Apple ha guadagnato 1.447 volte uno stipendio medio. Ma sono soldi ben guadagnati? Per capirlo dobbiamo comprendere cosa è diventata Apple nel corso del decennio di guida di Tim Cook.

Se nel 2011 la società valeva in Borsa 340 miliardi di $, oggi ne vale quasi 3.000 miliardi. In pratica ha moltiplicato quasi per 10 il suo valore. Questo grazie alla crescita in tutto il mondo, i tanti modelli di iPhone, lo sviluppo del settore dei servizi, il successo di prodotti come Apple Watch e AirPods.

Nonostante i 100 milioni di $ ricevuti nel 2021, Tim Cook è appena 8° nella classifica dei CEO più pagati degli Stati Uniti. Al primo posto troviamo Elon Musk che ha ricevuto per 6,66 miliardi di $ nel 2021 da Tesla, seguito da Mike Pykosz di Oak Street Health con 568,4 milioni di $ e Trevor Bezdek che a pari merito con il co-CEO Douglas Hirsch di GoodRx Holdings hanno ricevuto entrambi 497,8 milioni di $.