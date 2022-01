All’origine c’erano le lavagnette di sughero. Di quelle dove si potevano appendere fisicamente dei foglietti mediante dei chiodini. Poi sono arrivate le lavagnette con i gessetti o i pennarelli. Oggi le bacheche di casa sono digitali.

Presentato nel corso dell’ultimo evento di Amazon, l’Echo Show da 15,6” ha uno schermo grande praticamente quanto un MacBook Pro da 16”, in più è touchscreen. Il prezzo è molto abbordabile. Al momento costa 249,99 €, praticamente quanto un Echo Show da 10”.

Una volta appeso sul muro in cucina o in corridoio, esistono le istruzioni online per farlo e inoltre si vende una staffa inclinabile apposita, si otterrà uno schermo touchscreen sul quale far apparire diversi contenuti.

Contenuti come widget per i promemoria, i calendari condivisi, le note e così via. Ma anche l’accesso ai video in streaming, i servizi di streaming musicali e le foto. Quest’ultimo lo trasforma in una sorta di quadro. Il supporto vede servizi come Amazon Prime Video, Amazon Photo, ma anche Netflix, Apple Music, Spotify e altri.

L’Echo Show da 15” può essere utilizzato anche per gestire la domotica di casa, visualizzare le videocamere, regolare i dispositivi connessi e molto altro.

Grande 402 x 252 x 35 mm, pesa 2,2 KG. Integra una fotocamera da 5 megapixel utilizzabile per le video chiamate, ma anche per personalizzare l’esperienza d’uso riconoscendo l’utente. Per proteggere la privacy sono state utilizzate soluzioni come lo spegnimento elettronico dei microfoni e l’otturatore meccanico della fotocamera.

Per fabbricare il dispositivo è stata utilizzata il 35% di plastica riciclata e il 100% di alluminio riciclato. Il 97% della confezione è in fibra di legno proveniente da foreste sostenibili.

L’Echo Show da 15” è in vendita su Amazon per 249,99”. Le spedizioni partiranno dal 17 febbraio.