Kristin Huguet Quayle

Le posizioni al vertice di Apple sono di sicuro di grande prestigio e portano a stipendi molto elevati, per non parlare dei bonus milionari in azioni. In pratica diventare top manager in Apple significa diventare ricchi. C’è un unico problema in tutto questo: non si può sbagliare.

Lo sa bene Stella Low, ormai ex vice presidente delle comunicazioni di Apple, che aveva raggiunto quella posizione così ambita appena 8 mesi fa. Come avevo già intuito all’epoca, Apple non le avrebbe mai perdonato il pasticcio comunicativo fatto con CSAM.

Se ricordate questa tecnologia serve (o serviva considerando che è stata rimandata a data da definire) a filtrare le immagini pedo-pornografiche da iCloud Drive, arrivando a usare il machine learning per individuare e segnalare i pedofili.

Stella Low, che ha avuto il compito di comunicare l’arrivo della feature, lo ha fatto in modo molto maldestro, decidendo di accorpare queste informazioni già difficili da digerire, con l’arrivo della tecnologia di filtraggio delle foto porno in iMessage.

Quest’ultima, poi attivata in iOS 15, permette ai genitori di rendere opache le foto porno ricevute su iMessage negli account dei propri figli, a patto che questi non abbiano superato i 13 anni di età. Un sistema che funziona in locale sui dispositivi e non implica l’uso di iCloud.

La comunicazione poco chiara delle due tecnologie, avvenuta nello stesso giorno, ha generato non poche preoccupazioni in merito alla privacy. Un polverone così alto da aver costretto Craig Federighi a giocare la sua credibilità personale per tranquillizzare gli animi.

La questione ha reso un po’ opaco il candore di Apple in tema privacy e ovviamente qualcuno doveva pagare.

Al posto di Stella Low arriva Kristin Huguet Quayle. Kristin lavora in Apple dal 2005, quindi prima del ritorno di Steve Jobs. Come ha comunicato Apple in una nota:

Kristin ha svolto un ruolo fondamentale nella condivisione della storia di incredibile innovazione e valori forti di Apple per oltre 15 anni. Con una straordinaria profondità di esperienza e una lunga esperienza di leadership basata sui nostri principi, Kristin è particolarmente adatta per il suo nuovo ruolo di supervisione delle comunicazioni globali.

Apple ha liquidato Stella Low comunicando all’esterno che l’ex manager aveva deciso di passare più tempo con la sua famiglia.