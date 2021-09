Il robot Astro di Amazon

Si è tenuto ieri l’evento di Amazon per presentare i nuovi prodotti del 2021. Nuovi gadget tecnologici che, è doveroso dirlo, non necessariamente saranno disponibili anche in Italia e non è detto arriveranno a breve.

Ma è interessante capire a cosa sta lavorando la società. Quindi partiamo dal robot Astro. In un mondo popolato sempre di più da single e persone anziane, Amazon ha pensato a una sorta di animale domestico robotico in grado di andare in giro per casa.

Ovviamente tralasciamo l’ansia che può generare sapere che in giro per casa ci sia un robot di Amazon pieno di videocamere, microfoni e sensori, per concentrarci sull’intrattenimento che questi promette: mostrare contenuti video, gestire comandi con Alexa, far ascoltare podcast e così via.

In pratica l’Astro è una sorta di Echo Show munito di ruote. Il prezzo di vendita sarà di 999 dollari. Non alla portata di tutti.

Sempre a proposito di Echo Show, la società ha presentato una versione da ben 15,6”. In pratica un grande tablet che può essere appeso in cucina, o nelle altre stanze, e funziona un po’ come una lavagna virtuale.

Può essere usato per la domotica, per visitare siti web, vedere video e così via. L’uso dei widget permette di gestire la lista di cose da fare, appiccicare post-it virtuali e molto altro.

L’Echo Show da 15” possiede anche una webcam per gestire le video call. Sarà disponibile entro Natale per 249,99 $.

L’Echo Show da 15 pollici

Per i bambini, invece, sono stati pensati un paio di prodotti. Uno è un Echo Show con le fattezze di Topolino. La società consentirà anche un nuovo comando per Alexa che si chiama “Hey Disney” nato con la collaborazione di questa azienda.

I bambini potranno interagire con i loro personaggi Disney preferiti, ascoltare delle storie, curiosità, barzellette e molto altro. Inoltre Disney integrerà dei dispositivi Echo nei suoi alberghi.

Poi abbiamo l’Amazon Glow. Si tratta di un proiettore in grado di proiettare una superficie touch sul tavolo dove è appoggiato. È stato pensato per giochi educativi e la didattica a distanza.

L’Amazon Glow è un proiettore per bambini

Il bambino potrà effettuare video call con i propri genitori e parenti, mentre interagisce con i giochi proiettati sul banco di lavoro. Al momento non sappiamo quali contenuti saranno disponibili, ma l’azienda prevede l’arrivo di videogame, disegni da colorare, puzzle, storie interattive e altro. Il prezzo di vendita previsto è di 250 dollari.

Per quanto riguarda la domotica torna un accessorio visto in passato, ma mai commercializzato: il drone Ring Always Home Cam.

Questa videocamera di sicurezza prevede un piccolo drone in grado di volare per casa per mostrare cosa accade in tutte le stanze, per poi tornare automaticamente alla sua base. L’azienda promette di iniziare le vendite a breve.

Il Ring Alarm Pro, invece, è una sirena da attivare quando scattano gli allarmi degli accessori Amazon o di terzi. La società la venderà per 250 $. C’è anche lo Smart Thermostat, un termostato domotico, che per 59,99 $ permetterà di gestire la temperatura di casa con la collaborazione di Honeywell.

Il Video Doorbell per la linea Blink è invece un citofono-videocamera che serve a vedere chi bussa alla nostra porta. L’autonomia prevista è di circa 2 anni.

Il bracciale Halo View

Infine qualche novità anche per l’ambito fitness. La società ha presentato l’Halo View: una sorta di FitBit con schermo AMOLED per tracciare battiti cardiaci, la qualità del sonno, l’attività sportiva e molto altro.

Si tratta di una sorta di evoluzione dell’Halo Band: il bracciale senza schermo di Amazon. L’azienda fornirà anche un concorrente a Fitness+, chiamato Halo Fitness, che permetterà di vedere workout on-demand e tracciare l’attività con l’Halo View, con tanto di Halo Nutrition: la pianificazione dell’alimentazione collegata al sistema di acquisti online di Amazon.

L’azienda vuole anche crescere nel settore dei servizi. Ha annunciato Alexa Together che permette di chiamare soccorsi e ricevere assistenza da remoto da parte dei familiari (19,99 $ al mese) e Ring Virtual Security Guard. Per 99 $ al mese ci sarà il supporto di una società di vigilanza che avrà accesso alle videocamere Ring per monitorare la sicurezza degli edifici.

Al momento non sappiamo quando arriveranno i nuovi prodotti e servizi. Lo scorso anno furono annunciati degli anelli e occhiali intelligenti con Alexa, ma che non abbiamo mai visto in commercio. Quindi non è detto che tutti questi prodotti arriveranno a breve.