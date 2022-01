Personalmente farei a meno del pacchetto Office, come viene chiamato ormai da anni, perché le app nativa di Apple come Pages, Numbers e Keynote funzionano molto meglio. In alcuni ambiti, però, soprattutto dove bisogna lavorare in team, bisogna utilizzare necessariamente Office.

Questo perché Office è multipiattaforma. Funziona anche nei dispositivi con Windows e Android. Quindi se ci sono persone che collaborano a un progetto e hanno dispositivi non di Apple, come avviene spesso anche nelle scuole, usare Office è fondamentale. L’unico problema è che bisogna avere una licenza.

Per averne una non serve addentrarsi nel settore delle copie hackerate, quasi sempre piene di virus e malware. Non serve neanche pagare centinaia di euro. Basta scovare l’offerta giusta.

Non è la licenza a Microsoft 365, che si paga ogni mese o ogni anno, ma la licenza per l’uso di Office 2021 per Mac. Quindi è la licenza per il software e l’utilizzo di Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

La differenza tra le due licenze lo spiega la stessa Microsoft:

Microsoft 365 è un abbonamento che viene fornito con le app Premium, ovvero Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access (Publisher e Access disponibili solo su PC). Le app possono essere installate su più dispositivi, inclusi PC, Mac, iPad, iPhone, tablet Android e smartphone Android. Microsoft 365 include anche servizi come 1 TB di spazio di archiviazione in OneDrive, 60 minuti per le chiamate Skype al mese e il supporto Microsoft tramite telefono e chat. Con un abbonamento puoi ottenere le ultime versioni delle app e ricevere automaticamente gli aggiornamenti appena vengono rilasciati. Office 2021 è disponibile come acquisto di una copia unica e include le app classiche, ad esempio Word, Excel e PowerPoint per PC o Mac. Non include i servizi previsti nell’abbonamento a Microsoft 365. Gli acquisti di una copia unica non offrono un’opzione di aggiornamento. Per eseguire pertanto l’aggiornamento alla versione principale successiva dovrai effettuarne l’acquisto a prezzo pieno.

Nel caso dell’offerta di oggi sono inclusi tutti gli aggiornamenti a Office 2021 per Mac a vita. Questo significa che se in futuro uscirà per esempio Office 2024 dovrete pagare una licenza nuova a quel software, ma gli abbonamenti a Office 2021 saranno sempre inclusi.

La licenza vale su un solo Mac. Nella stessa pagina trovate la stessa licenza anche per Windows, qualora vi servisse su un PC.