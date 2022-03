L’app MaskerAid posiziona emoji sui volti in automatico

Vi sarà capitato sicuramente di visitare le pagine dei vostri amici che hanno avuto dei bambini. Alcuni non hanno remore nel mostrare i propri figli nei social e non applicano nessun filtro, mentre altri posizionano delle emoji sui volti dei bambini per non mostrarli.

Personalmente ho deciso di non pubblicare nessuna foto di mia figlia sui social network. Nelle poche foto che ci sono, mia figlia è sempre di spalle o mascherata. Non lo faccio per un atteggiamento naïf, ma credo semplicemente che non ho diritto di negarle la sua privacy.

Ricordate che tutto ciò che viene pubblicato su internet rimane per sempre su internet. Si può lottare per chiedere la depubblicazione a chiunque riposti la foto, ma nella realtà dei fatti tutti possono fare uno screenshot e conservarlo.

Esistono anche sistemi per evitare la funzione di screenshot nelle app. Basta integrare il codice giusto durante lo sviluppo, ma basta prendere una macchina fotografica e scattare una foto allo schermo per raggirare l’ostacolo.

Quindi la foto buffa di vostra figlia o vostro figlio potrebbe essere scaricata e usata da chiunque, non solo in quel periodo storico, ma anche in futuro. Per evitare il problema basta frenare la voglia di condividere le foto nei social.

Non mi piace neanche l’idea di coprire il volto con una emoji. Tanto vale non pubblicare la foto. Se però voi volete seguire questa strada vi segnalo l’app MaskerAid.

Quest’app usa il machine learning per individuare i volti nelle foto in automatico e applica una emoji su di essi. Quindi non dovrete modificare la foto a mano, applicare l’emoji e modificarne la dimensione fino a coprire lo schermo.

L’app MaskerAid fa tutto in automatico. Potrete anche eliminare l’emoji dai volti che volete che siano mostrati, per esempio quelli degli adulti.

Potete scaricare l’app gratuitamente dall’App Store. Pesa 1,8 MB ed è compatibile per iPhone e iPad. Di base avrete accesso a un solo emoji, ma se volete sbloccare tutte le centinaia di emoji disponibili dovrete pagare 2,99 € con il sistema In App.