Apple ha bloccato le vendite dei suoi prodotti in Russia dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Questo significa che tutto l’ecosistema di Apple non è accessibili ai russi, almeno fino a quando la guerra non sarà fermata. Ovviamente anche i nuovi prodotti che saranno presentati nell’evento dell’8 marzo non saranno venduti in Russia.

La società ha inoltre deciso di bannare l’app RT News (Russia Today News) e Sputnik News al di fuori del territorio russo. Questo perché queste due app sono utilizzate dal regime russo per diffondere fake news pro Russia, per tentare di influenzare l’opinione pubblica e giustificare i crimini di guerra di Putin.

A tal proposito, per tirare un po’ le fila, Tim Cook ha deciso di scrivere ai dipendenti di Apple. Ecco il contenuto dell’email riportato da TheVerge:

Team,

Volevo prendermi un momento per affrontare la crisi in corso in Ucraina.

So di parlare a nome di tutti in Apple nell’esprimere la nostra preoccupazione per tutti coloro che sono stati colpiti dalla violenza. Con ogni nuova immagine di famiglie che fuggono dalle loro case e cittadini coraggiosi che combattono per la propria vita, vediamo quanto sia importante per le persone in tutto il mondo unirsi per portare avanti la causa della pace.

Apple sta donando agli aiuti umanitari e fornisce aiuti per la crisi dei rifugiati in corso. Stiamo anche lavorando con i partner per valutare cosa possiamo fare di più. So che anche molti di voi sono ansiosi di trovare modi per sostenere e vogliamo contribuire ad amplificare l’impatto delle vostre donazioni. A partire da oggi, Apple abbinerà le tue donazioni a un tasso di 2:1 per le organizzazioni idonee e lo renderemo retroattivo per le donazioni a tali organizzazioni dal 25 febbraio. Visita il Portale delle donazioni dei dipendenti per saperne di più.

Stiamo lavorando per supportare i nostri team in Ucraina e in tutta la regione. In Ucraina, siamo in contatto con tutti i dipendenti, assistendo loro e le loro famiglie in ogni modo possibile. Per i membri del nostro team ucraino situati al di fuori del paese che potrebbero aver bisogno di supporto, contattare (email offuscata). E per tutti i dipendenti che necessitano di supporto, visita il sito Persone per le risorse disponibili.

Come azienda, stiamo intraprendendo anche ulteriori azioni. Abbiamo sospeso tutte le vendite di prodotti in Russia. La scorsa settimana abbiamo interrotto tutte le esportazioni nel nostro canale di vendita nel paese. Apple Pay e altri servizi sono stati limitati. RT News e Sputnik News non sono più disponibili per il download dall’App Store al di fuori della Russia. E abbiamo disabilitato sia il traffico che l’avviso di incidenti in tempo reale nelle Apple Maps in Ucraina come misura di sicurezza e precauzione per i cittadini ucraini.

Continueremo a valutare la situazione e saremo in comunicazione con i governi competenti sulle azioni da intraprendere.

Questo momento richiede unità, richiede coraggio e ci ricorda che non dobbiamo mai perdere di vista l’umanità che condividiamo tutti. In questi tempi difficili, mi conforto sapere che siamo uniti nel nostro impegno gli uni verso gli altri, verso i nostri utenti e nell’essere una forza per il bene nel mondo.