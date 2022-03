TwelvePoint

Far parlare i protagonisti, ideare scene, far accadere cose e avere il potere di far morire chi si vuole. Sono solo alcune delle cose che è possibile fare scrivendo una sceneggiatura. Un’attività difficile, ma che di sicuro tutti coloro che lavorano con le parole hanno sognato di poter fare. Ma da cosa partire per scrivere sceneggiature professionali?

Tanti anni fa si batteva tutto a macchina e si procedeva di fotocopie. Ora fortunatamente basta un dispositivo come un iPhone, un iPad o un Mac. Ci sono tante app in grado di aiutare a scrivere una sceneggiatura, evitare di perdersi nella storia e correggere quando serve. App come TwelvePoint.

TwelvePoint per scrivere sceneggiature

L’app consente di creare un progetto per ciascuna sceneggiatura e segmentare le storie, applicando filtri e gestendo le modifiche su più schermi.

Ogni bozza può contenere il concetto, il trattamento, le logline, avere testo di sintesi e così via. Ogni scena può prevedere informazioni come i personaggi, i luoghi e la timeline. L’app offre degli aiuti per creare la struttura della sceneggiatura e manutenerla.

Grazie all’utilizzo di note ed etichette, è possibile cambiare i nomi nell’intera sceneggiatura automaticamente, evitando di dover editare ogni singolo paragrafo.

Grazie al Drag & Drop, si possono spostare facilmente gli atti, le scene o i paragrafi, in modo da editare la storia velocemente in base alle esigenze.

Cos’altro fa TwelvePoint

Il tagging degli elementi consente di creare delle sottotrame per dare spessore alla storia, oppure associare gli oggetti alle varie scene. L’uso di immagini nella sceneggiatura permette di avere una fonte di ispirazione per l’ambientazione.

Tutte le bozze create nell’app possono essere archiviate su iCloud, per avere una versione cloud in caso di problemi sul dispositivo. Le sceneggiature possono essere esportate in PDF, RTF e altri formati. L’app supporta anche il codice colore usato da Hollywood per le modifiche alle bozze e alla versione di produzione.

TwelvePoint integra anche degli strumenti di reportistica, consente di tenere traccia dei costi per ciascuna scena realizzata e molto.

TwelvePoint nell’App Store

TwelvePoint pesa 22 MB per Mac e costa 49,99 €. La versione per iOS e iPadOS pesa 43,2 MB e si compra a parte per 24,99 €.