Gorillas è un servizio che ti porta la spesa in casa in 10 minuti

Tratta da una storia vera di ieri sera: volevo mangiarmi una piadina ma credevo di averne in dispensa. Invece non le avevo. Ho preso un’app di delivery veloce e 11 minuti dopo ho ricevuto il mio sacchetto di piadine e tutto il necessario per mangiare. Non è fantascienza, basta usare un servizio come Gorillas.

La tendenza del delivery veloce è nato nel Nord Europa da qualche anno e ora si sta diffondendo anche da noi. Il concetto di base è servire il cliente con delle cose che gli servono urgentemente. Cose da consegnare in un range temporale minore rispetto a quello necessario al cliente per uscire di casa e comprarlo da solo.

Sembra incredibile, ma se ieri sera fossi sceso di casa, andato al supermercato, comprato le cose che mi servivano e tornato a casa, avrei impiegato sicuramente più di 11 minuti. Avrei impiegato almeno 30 minuti. E come sappiamo il tempo è prezioso. È l’unica risorsa che nessuno ci darà indietro.

Come funziona Gorillas

Al centro del sistema ci sono quelli che sono chiamati dark store. In pratica queste aziende affittano dei magazzini in giro per la città. All’interno sono stipate merci che finiscono in un catalogo consultabile dall’app.

Un rider di Gorillas

Poi assumono un certo numero di rider e forniscono loro delle biciclette elettriche. Quando arriva un ordine nell’app, un addetto al magazzino riempie le buste in pochi minuti, affida le borse al rider e questi le porta a destinazione.

Per raggiungere l’obiettivo dei 10 minuti di arco temporale medio, il segreto è avere un nodo di distribuzione che consente di raggiungere i clienti a pochi minuti di pedalata elettrica. La cosa positiva è che funziona sul serio.

Ho effettuato diversi ordini negli ultimi mesi e tutti sono arrivati in circa 10 minuti. Cosa che ha lasciato a bocca aperta tutti i miei familiari.

Dove si può usare Gorillas

Gorillas è una startup tedesca valutata oltre 1 miliardo di dollari, quindi è ufficialmente un unicorno. Il suo business model si basa su un margine sulla vendita dei prodotti. I rider si ripagano grazie alla commissione di 1,80 € sulla consegna. Inoltre se si spende meno di 5 € c’è una extra commissione di 2,10 €.

Il tutto serve per rendere la consegna sostenibile. In media vendendo per 30 € si riesce a generare un ricavo accettabile.

Per operare ha però bisogno di costruire una rete di dark store sufficientemente ampia per coprire la città e, ovviamente, assicurarsi un numero di clienti potenziali tali da occupare tutti i rider durante la giornata.

Per questo motivo al momento è disponibile solo nelle grandi città. Leggendo la lista delle aree di consegna, si legge che Gorillas è attivo in Italia a Milano, Bergamo, Firenze, Torino e Roma. In futuro arriverà anche in altre città.

Perché usare Gorillas

Gorillas è uno dei tanti servizi di delivery veloce che si sta diffondendo in questo periodo. Ce ne sono anche altri come Glovo e Getir. Ma sono sicuro che ne nasceranno altri.

Sono molto utili per comprare delle cose che servono al volo, come il pranzo o la cena. Oppure per ordinare dei detersivi, degli accessori per la casa, per gli animali domestici e così via.

Insomma, in tutte quelle occasioni in cui si ha necessità di comprare poche cose, ma ci annoiamo a dover scendere per comprarle, perché sappiamo che sono poche cose e quindi troviamo sconveniente uscire di casa per quelle poche cose.

Gorillas pesa 85 MB e si scarica dall’App Store gratuitamente.