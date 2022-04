Un concept di watchOS 9

Tra meno di due mesi sapremo tutte le novità riguardanti i nuovi sistemi operativi di Apple. La società di Cupertino terrà un Keynote dedicato a iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 e tvOS 16 per l’apertura della WWDC 2022. Quindi per quella occasione conosceremo tutte le nuove funzionalità dei sistemi operativi.

Prima di allora non possono mancare le classiche indiscrezioni, come quelle di oggi su watchOS 9 condivise dal sito di Bloomberg. Ma cosa prevederà il nuovo sistema operativo?

Apple Watch in grado di rilevare la pressione sanguigna

Secondo Gurman la società non è ancora pronta per presentare il sistema di rilevazione della pressione sanguigna. Nonostante i brevetti degli ultimi anni e i rumors, pare che Apple non sia pronta con un prodotto qualitativamente rilevante.

Brevetto per la pressione da misurare con l’Apple Watch

Il sensore sarebbe già esistente, dicono voci di corridoio, ma quello a cui Apple starebbe lavorando è l’accuratezza dei dati rilevati. Per arrivare ad algoritmi utili a scopo medico sono necessari mesi di trial con comparazione tra dati rilevati dal sensore di Apple e quelli rilevati da sensori medici.

La società si sarebbe presa almeno altri 2 anni di tempo per svilupparlo e, quindi, l’Apple Watch in grado di rilevare la pressione sanguigna potrebbe arrivare tra il 2024 e il 2025.

Quando sarà disponibile, l’utente potrebbe ricevere avvisi direttamente sull’Apple Watch in caso di pressione troppo alta o bassa o rilevazione di ipertensione. È probabile che per rilevare questi dati sarà necessario un cinturino dedicato per Apple Watch.

Cosa potremmo vedere quest’anno

Quest’anno potremmo vedere un Apple Watch serie 8, ma non alla WWDC 2022 bensì a settembre, in grado di rilevare la temperatura del corpo. Questo nuovo sensore permetterà di notificare la temperatura in aumento per l’utente e il sorgere di sintomi febbrili.

Per la WWDC 2022, invece, potremmo vedere un nuovo sistema di gestione della funzione Risparmio Energetico. Attualmente questa funzione permette di ridurre al minimo i consumi mostrando solo l’orario. In background il sistema continua a raccogliere sporadicamente i parametri sulla salute dell’utente, come i passi percorsi.

Con watchOS 9, invece, ci sarebbe anche la possibilità di far girare app in modalità “leggera” per avere qualche funzionalità in più oltre all’orario di base.

Sono previsti anche dei miglioramenti per l’app Salute. Per esempio dovrebbe arrivare un miglioramento dell’app Sonno, la gestione dell’assunzione di medicine durante la giornata e una nuova app, non ancora ben definita, per la salute delle donne.

L’iPhone con iOS 16 dovrebbe essere in grado di leggere le etichette delle medicine per importarle nell’app Salute. Al momento non sappiamo se la funzionalità sarà compatibile con i database europei. Inoltre potrebbe essere in forse il sistema di notifiche di assunzione delle medicine. Apple potrebbe far slittare questa funzionalità al prossimo anno.

Per l’app Allenamento, invece, dovrebbero arrivare nuovi workout per rilevare attività sportive al momento non censite nel sistema.

Apple impiega circa 1.000 persone nel settore Salute e sono tutte impegnate nello sviluppare e migliorare le funzionalità di rilevazione dei dati sanitari. Sistemi che usano spesso l’Apple Watch.

La WWDC 2022 è prevista il 7 giugno prossimo. L’evento di Apple sarà organizzato quasi sicuramente alle ore 19:00 italiane.